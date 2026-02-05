Les ténèbres de Vaiges Vaiges

Les ténèbres de Vaiges

12 Rue de l’Ancienne Gare Vaiges Mayenne

Début : 2026-10-24 18:00:00

fin : 2026-10-31 23:00:00

2026-10-24

Entre brume, cris étouffés et ombres menaçantes, Les Ténèbres de Vaiges vous plongent dans un univers sombre et immersif. Décors réalistes, acteurs dérangeants, tension permanente… Osez franchir la frontière de l’horreur et testez vos limites, si vous en êtes capables. ?????

Bienvenue dans Les Ténèbres de Vaiges… et c’est totalement gratuit !

Plongez dans un univers sombre et oppressant, où chaque pas vous rapproche du frisson. Couloirs étroits, pièces délabrées, zones plongées dans l’obscurité, décors réalistes et ambiances sonores travaillées… Tout est pensé pour vous désorienter et vous immerger dans la peur.

Jeux de lumières, mécanismes surprenants et effets interactifs rendent l’expérience intense et psychologiquement dérangeante. Le silence devient oppressant, le moindre bruit vous fait sursauter, et chaque moment vous pousse à tester vos limites. Ici, votre imagination est votre pire ennemi.

La tension est constante, impossible de savoir ce qui vous attend derrière le prochain mur. C’est une aventure où le cœur s’emballe, les sens sont en alerte, et le frisson devient inoubliable.

Les Ténèbres de Vaiges, c’est une expérience immersive, terrifiante et mémorable, accessible à tous sans dépenser un centime. Venez entre amis, en couple, ou pour défier votre courage… mais soyez prêts vous n’en ressortirez pas indemne.

Osez franchir la frontière de l’horreur… Nous vous attendons. .

12 Rue de l’Ancienne Gare Vaiges 53480 Mayenne Pays de la Loire +33 6 76 72 01 61 lestenebresdevaiges@gmail.com

English :

Between mist, muffled screams and menacing shadows, Les Ténèbres de Vaiges plunges you into a dark, immersive universe. Realistic settings, disturbing actors, constant tension? Dare to cross the border of horror and test your limits, if you’re up to it. ?????

