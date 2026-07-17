Les Terrasses de l’été – Accoord la Manu, Centre Socioculturel Accoord Manu, Nantes
mercredi 26 août 2026 · Centre Socioculturel Accoord Manu · Nantes
Informations pratiques
Les Terrasses de l’été – Accoord la Manu Mercredi 26 août, 15h00 Centre Socioculturel Accoord Manu Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T15:00:00+02:00 – 2026-08-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-26T15:00:00+02:00 – 2026-08-26T18:00:00+02:00
Rendez-vous à La Manu le 26 août pour un temps fort festif organisé par le centre socioculturel. Venez profiter d’un moment convivial rythmé par un spectacle, des animations, une exposition photos et un bar à jus.
Une belle occasion de se retrouver, de partager un moment ensemble et de profiter pleinement de l’été au cœur du quartier !
Centre Socioculturel Accoord Manu 1 place de la Manu Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.accoord.fr/lieux/centre-socioculturel-manu/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 37 07 87 »}]
Animation de quartier à la Manu
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