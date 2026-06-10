Les terrasses de l’Orée L’orée du parc Saint-Pern vendredi 3 juillet 2026.

Saint-Pern

Les terrasses de l’Orée

L’orée du parc 16 La Cocheriais Saint-Pern Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Retrouvez le 03 Juillet à l’Orée du parc Math Cover

Tout l’été, les terrasses de l’Orée sont l’occasion de passer un moment convivial le vendredi soir et le samedi midi !

Des groupes de musique locaux sont présents pour animer les soirées.

La réservation est conseillée. L’Orée du parc se situe à l’entrée de Bécherel, à la limite de la commune de Saint-Pern.

Au menu planches apéritives, viandes grillés au feu de bois, boissons, etc…

Cartes à venir sur leur site internet. .

L’orée du parc 16 La Cocheriais Saint-Pern 35190 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 66 74 72

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English :

L’événement Les terrasses de l’Orée Saint-Pern a été mis à jour le 2026-06-10 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN