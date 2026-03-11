Les Théâtrales de Bourdeilles Bourdeilles

Les Théâtrales de Bourdeilles

Château de Bourdeilles Bourdeilles Dordogne

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Le Château de Bourdeilles vous ouvrira ses portes pour une journée hors du temps, rythmée par des spectacles, des jeux et une immersion totale à l’époque de la Renaissance.

Les Théâtrales 2026 reviennent cet été pour sa 4ème édition !

Château de Bourdeilles Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 73 36 bourdeilles@semitour.com

English : Les Théâtrales de Bourdeilles

Shows, games and storytelling.

