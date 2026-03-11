Les Théâtrales de Bourdeilles Bourdeilles
Les Théâtrales de Bourdeilles Bourdeilles samedi 15 août 2026.
Les Théâtrales de Bourdeilles
Château de Bourdeilles Bourdeilles Dordogne
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
2026-08-15
Le Château de Bourdeilles vous ouvrira ses portes pour une journée hors du temps, rythmée par des spectacles, des jeux et une immersion totale à l’époque de la Renaissance.
Les Théâtrales 2026 reviennent cet été pour sa 4ème édition ! Le Château de Bourdeilles vous ouvrira ses portes pour une journée hors du temps, rythmée par des spectacles, des jeux et une immersion totale à l’époque de la Renaissance. .
Château de Bourdeilles Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 73 36 bourdeilles@semitour.com
English : Les Théâtrales de Bourdeilles
Shows, games and storytelling.
