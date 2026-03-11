Reconstitution de l’attaque du château de Bourdeilles Le bourg Bourdeilles

Reconstitution de l’attaque du château de Bourdeilles

Le bourg Château de Bourdeilles Bourdeilles Dordogne

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Le château de Bourdeilles est aux mains du Prince Noir, des Anglais. Le roi de France va faire appel à Bertrand Duguesclin pour reprendre le château. Revivez la bataille !

English : Reconstitution de l’attaque du château de Bourdeilles

