Reconstitution de l’attaque du château de Bourdeilles Le bourg Bourdeilles
Reconstitution de l’attaque du château de Bourdeilles Le bourg Bourdeilles dimanche 9 août 2026.
Reconstitution de l’attaque du château de Bourdeilles
Le bourg Château de Bourdeilles Bourdeilles Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Le château de Bourdeilles est aux mains du Prince Noir, des Anglais. Le roi de France va faire appel à Bertrand Duguesclin pour reprendre le château. Revivez la bataille !
Le château de Bourdeilles est aux mains du Prince Noir, des Anglais. Le roi de France va faire appel à Bertrand Duguesclin pour reprendre le château. Revivez la bataille ! .
Le bourg Château de Bourdeilles Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 73 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Reconstitution de l’attaque du château de Bourdeilles
Entertainment and shows.
L’événement Reconstitution de l’attaque du château de Bourdeilles Bourdeilles a été mis à jour le 2026-03-07 par Val de Dronne