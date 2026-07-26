Les Théâtrales de Villerville Cher Monsieur Kappus Espace Patrick Grainville Villerville

Informations pratiques

Villerville

Les Théâtrales de Villerville Cher Monsieur Kappus

Espace Patrick Grainville 12-14 Rue des Poilus Villerville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 15:00:00

fin : 2026-08-30 15:45:00

Date(s) :

2026-08-30

Heidi Varin présente un spectacle autour des lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke.

Le théâtre Chez Colette, situé à Touques, organise un événement théâtral à Villerville du 28 au 30 août 2026.

Trois jours, sept rendez-vous et huit artistes pour rire, vibrer, écouter, partager et se laisser surprendre.

Heidi Varin présente un spectacle autour des lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke.

Marthe, artiste en mal d’inspiration, découvre la correspondance du poète Rainer Maria Rilke avec Franz Xaver Kappus. Au travers d’extraits des lettres à un jeune poète et de poèmes choisis, s’ouvre alors un voyage sensible sur les chemins de la création. Marthe trouvera-t-elle des clefs pour poursuivre son travail ?

La sensibilité et l’interprétation de Heidi Varin transportent les spectateurs dans l’univers envoutant et profond de Rilke. .

Espace Patrick Grainville 12-14 Rue des Poilus Villerville 14113 Calvados Normandie +33 6 50 44 21 44

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English : Les Théâtrales de Villerville Cher Monsieur Kappus

Heidi Varin is presenting a show based on Rainer Maria Rilke’s *Letters to a Young Poet*.

L’événement Les Théâtrales de Villerville Cher Monsieur Kappus Villerville a été mis à jour le 2026-07-26 par OT SPL Deauville