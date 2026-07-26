Les Théâtrales de Villerville Comment dire… Espace Patrick Grainville Villerville

Informations pratiques

Villerville

Les Théâtrales de Villerville Comment dire…

Espace Patrick Grainville 12 Rue des Poilus Villerville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:00:00

fin : 2026-08-29 21:20:00

Date(s) :

2026-08-29

Nicolas Vaude nous interprète des textes inédits de Rimbaud, Cocteau, Laforgue, Lautréamont… accompagné par la sublime violoniste Amanda Favier.

Le théâtre Chez Colette, situé à Touques, organise un événement théâtral à Villerville du 28 au 30 août 2026.

Trois jours, sept rendez-vous et huit artistes pour rire, vibrer, écouter, partager et se laisser surprendre.

Comment dire… est un spectacle poétique et musical qui mêle des textes d’auteurs majeurs (Cocteau, Beckett, Rimbaud, Ysaÿe, Jules Laforgue…) à des œuvres pour violon seul de Bach et Bartók.

L’idée centrale est de faire dialoguer la parole et la musique. Le violon ne sert pas d’accompagnement il devient une véritable voix, répondant aux textes, les prolongeant ou les contredisant. Le spectacle explore les thèmes de l’attente, du mensonge, de l’errance, de l’humour, de la mélancolie et de la poésie, dans une construction qui ressemble à un rêve.

Le programme est conçu comme un collage où les mots et les notes se répondent librement, sans raconter une histoire linéaire. L’objectif est avant tout de faire ressentir des émotions, en laissant résonner ensemble la force des grands textes et la puissance de la musique.

Au fil de cette traversée, Nicolas Vaude prête sa voix aux écrivains tandis que Amanda Favier fait du violon un partenaire de jeu à part entière. Le spectacle invite le public à un moment suspendu, où musique et poésie se rencontrent dans une même respiration.

Un spectacle magique, hors du temps, par un comédien incroyable et une virtuose du violon ! .

Espace Patrick Grainville 12 Rue des Poilus Villerville 14113 Calvados Normandie +33 6 50 44 21 44

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English : Les Théâtrales de Villerville Comment dire…

Nicolas Vaude recites previously unpublished works by Rimbaud, Cocteau, Laforgue, Lautréamont and others, accompanied by the sublime violinist Amanda Favier.

L’événement Les Théâtrales de Villerville Comment dire… Villerville a été mis à jour le 2026-07-26 par OT SPL Deauville