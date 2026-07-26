Les Théâtrales de Villerville Lady L. Espace Patrick Grainville Villerville

Informations pratiques

Villerville

Les Théâtrales de Villerville Lady L.

Espace Patrick Grainville 12-14 Rue des Poilus Villerville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 16:00:00

fin : 2026-08-29 17:20:00

Date(s) :

2026-08-29

Coralie Audret nous fait découvrir son adaptation de Lady L, le sublime roman de Romain Gary. Le portrait fascinant d’une femme déchirée entre l’amour, la liberté et le pouvoir.

Le théâtre Chez Colette, situé à Touques, organise un événement théâtral à Villerville du 28 au 30 août 2026.

Trois jours, sept rendez-vous et huit artistes pour rire, vibrer, écouter, partager et se laisser surprendre.

Coralie Audret nous fait découvrir son adaptation de Lady L, le sublime roman de Romain Gary. Le portrait fascinant d’une femme déchirée entre l’amour, la liberté et le pouvoir.

Derrière l’élégance irréprochable de Lady L. se cache un passé brûlant, fait de passion, de révolte et de secrets. Autrefois jeune fille misérable, elle a aimé Armand Denis, un anarchiste français prêt à tout pour ses idéaux. Entre amour fou, trahisons et ascension sociale, Romain Gary signe le portrait fascinant d’une femme qui a dû choisir entre le cœur, la liberté et le pouvoir.

Coralie Audret est une comédienne française au parcours éclectique, entre théâtre, cinéma et télévision.

Formée à l’École des Enfants Terribles, puis au Sudden Théâtre auprès de Raymond Acquaviva, elle complète son apprentissage par une master class bilingue français-anglais.

Elle se révèle sur scène dans le rôle-titre de Charlotte Corday, avant de jouer notamment dans Eva de Nicolas Bedos, Henri IV, le bien-aimé, Le Tombeur, Un certain Charles Spencer Chaplin et La Louve, dans plusieurs grands théâtres parisiens et en tournée.

Au cinéma, elle tourne notamment sous la direction de José Luis Guérín, Jean-Pierre Mocky, Dominique Farrugia et Roque Madrid.

À la télévision, elle apparaît dans de nombreuses séries françaises et internationales, parmi lesquelles Death in Paradise, Profilage, Léo Mattéï et La Faute à Rousseau.

Elle se fait connaître d’un large public en incarnant Coralie Blain dans Plus belle la vie, avant de rejoindre la série britannique Slow Horses.

Une comédienne complète et multilingue, capable de passer du répertoire historique à la comédie, du théâtre populaire aux productions internationales. .

Espace Patrick Grainville 12-14 Rue des Poilus Villerville 14113 Calvados Normandie +33 6 50 44 21 44

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English : Les Théâtrales de Villerville Lady L.

Coralie Audret introduces us to her adaptation of *Lady L*, Romain Gary’s sublime novel. A fascinating portrait of a woman torn between love, freedom and power.

L’événement Les Théâtrales de Villerville Lady L. Villerville a été mis à jour le 2026-07-26 par OT SPL Deauville