Les Théâtrales de Villerville Le K Espace Patrick Grainville Villerville

Informations pratiques

Villerville

Les Théâtrales de Villerville Le K

Espace Patrick Grainville 12-14 Rue des Poilus Villerville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28 21:20:00

Date(s) :

2026-08-28

Grégori Baquet interprète 12 histoires fascinantes, drôles ou effrayantes tirées du célèbre recueil de nouvelles éponymes de Dino BUZZATI.

Le théâtre Chez Colette, situé à Touques, organise un événement théâtral à Villerville du 28 au 30 août 2026.

Trois jours, sept rendez-vous et huit artistes pour rire, vibrer, écouter, partager et se laisser surprendre.

Grégori Baquet interprète 12 histoires fascinantes, drôles ou effrayantes tirées du célèbre recueil de nouvelles éponymes de Dino BUZZATI.

Tout commence par un anniversaire, juste pour prendre conscience, brusquement, que le temps passe, et les histoires s’enchaînent, enroulées autour de trois thèmes majeurs de notre existence la création, l’amour et la destinée.

Un écrivain qui se retrouve face à sa conscience, un jardin paisible théâtre d’un carnage, un prisonnier qui réussit l’évasion parfaite, un petit enfant martyrisé par ses camarades qui aura un destin inattendu, la vie d’une femme le temps d’une chute d’un gratte-ciel, une création du monde un peu farfelue et un monstre marin capable de changer une vie…

L’écriture de Buzzati est simple et flamboyante, quotidienne mais inspirée.

Grégori Baquet en 3 dates

– Molières 2014 de la révélation théâtrale

– Molières 2018 Nomination meilleur acteur / théâtre privé (Adieu Mr Haffmann)

– Molières 2019 Nomination meilleur acteur / théâtre public (Hamlet)

Un spectacle époustouflant, par un comédien magnifique, pour tous les âges, à voir absolument ! .

Espace Patrick Grainville 12-14 Rue des Poilus Villerville 14113 Calvados Normandie +33 6 50 44 21 44

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English : Les Théâtrales de Villerville Le K

Grégori Baquet narrates 12 fascinating, funny or frightening stories taken from Dino Buzzati’s famous collection of short stories of the same name.

L’événement Les Théâtrales de Villerville Le K Villerville a été mis à jour le 2026-07-26 par OT SPL Deauville