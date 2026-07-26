Les Théâtrales de Villerville Le monde d’hier Espace Patrick Grainville Villerville

Informations pratiques

Villerville

Les Théâtrales de Villerville Le monde d’hier

Espace Patrick Grainville 12-14 Rue des Poilus Villerville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 16:00:00

fin : 2026-08-30 17:10:00

Date(s) :

2026-08-30

Thierry Frémont interprète un chef-d’oeuvre de Stephan Sweig Le monde d’hier . Une parole visionnaire face aux fractures du monde…

Le théâtre Chez Colette, situé à Touques, organise un événement théâtral à Villerville du 28 au 30 août 2026.

Trois jours, sept rendez-vous et huit artistes pour rire, vibrer, écouter, partager et se laisser surprendre.

Thierry Frémont interprète un chef-d’oeuvre de Stephan Sweig Le monde d’hier . Une parole visionnaire face aux fractures du monde…

Je n’ai jamais accordé à ma vie une importance assez grande au point d’être tenté de la raconter. Il aura fallu qu’il se passe beaucoup d’événements, de catastrophes, d’épreuves pour que je trouve le courage d’entreprendre un récit centré sur ma propre personne.

Ce n’est pas seulement mon histoire que je vais raconter mais celle de toute une génération, la nôtre, ébranlée jusque dans ses fondements par les bouleversements presque ininterrompus qui ont agité notre terre européenne.

Et moi, en tant qu’Autrichien, Juif, écrivain et humaniste, je me suis toujours trouvé au cœur des secousses les plus violentes.

Extrait du “Monde d’hier”, Stefan Zweig

RESUME

À travers le récit de sa vie personnelle, Stefan Zweig retrace l’évolution de l’Europe, de la fin du 19e siècle à la montée du nazisme, en racontant le destin d’une génération frappée par une série de bouleversements historiques.

Observateur privilégié de son époque, Zweig relate ses amitiés avec de grandes figures telles que Sigmund Freud, Richard Strauss, Rainer Maria Rilke, et Romain Rolland. Il dépeint une Europe cosmopolite où les idées circulaient librement, et où la culture et le progrès atteignaient leur apogée.

Cet idéal européen, brisé par la Première Guerre mondiale, est au cœur de son analyse. Zweig dissèque les mécanismes ayant conduit à cette destruction la montée des extrêmes, le racisme institutionnalisé et les dérives nationalistes. Il évoque son parcours d’écrivain engagé, confronté à la violence de l’Histoire, aux totalitarismes du 20e siècle et au suicide de l’Europe .

Avec lucidité et émotion, il livre à la première personne une réflexion profonde sur ce qu’il considère comme l’échec d’une civilisation .

THIERRY FREMONT

Formé au Cours Florent, auprès de Francis Huster, puis au Conservatoire national supérieur d’art dramatique, Thierry Frémont s’impose dès la fin des années 1980 comme l’un des comédiens les plus singuliers de sa génération. Il se fait remarquer dans Les Noces barbares de Marion Hänsel, puis reçoit en 1988 le César du meilleur espoir masculinpour Travelling avant de Jean-Charles Tacchella.

Depuis, il mène une carrière particulièrement riche, alternant cinéma, télévision et théâtre. Au cinéma, il tourne notamment sous la direction de Bertrand Blier, Bernard Giraudeau, Brian De Palma, Bertrand Tavernier ou Robert Zemeckis, dans des films tels que Merci la vie, Les Caprices d’un fleuve, Femme fatale, Les Brigades du Tigre, La Rafle, Quai d’Orsay ou Alliés.

À la télévision, son interprétation du tueur en série Francis Heaulme dans Dans la tête du tueur lui vaut en 2005 l’International Emmy Award du meilleur acteur, une première pour un comédien français. Il apparaît ensuite dans de nombreuses productions françaises et internationales, parmi lesquelles Das Boot, Luther, Liaison et Nautilus.

Très présent sur scène, Thierry Frémont a travaillé avec des metteurs en scène comme Roman Polanski, Daniel Colas, Ladislas Chollat, Anne Kessler ou Charles Tordjman. Il est notamment récompensé aux Molières pour ses interprétations dans Signé Dumas et Les Cartes du pouvoir. Comédien puissant et exigeant, il se distingue par son goût des personnages complexes, ambigus et profondément humains. .

Espace Patrick Grainville 12-14 Rue des Poilus Villerville 14113 Calvados Normandie +33 6 50 44 21 44

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English : Les Théâtrales de Villerville Le monde d’hier

Thierry Frémont performs Stephan Zweig’s masterpiece *The World of Yesterday*. A visionary voice in the face of the world’s divisions…

L’événement Les Théâtrales de Villerville Le monde d’hier Villerville a été mis à jour le 2026-07-26 par OT SPL Deauville