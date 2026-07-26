Les Théâtrales de Villerville Quincaillerie Espace Patrick Grainville Villerville

Informations pratiques

Villerville

Les Théâtrales de Villerville Quincaillerie

Espace Patrick Grainville 12-14 Rue des Poilus Villerville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29 19:20:00

Date(s) :

2026-08-29

Charlotte des Georges et Rachel Arditi nous présentent leur comédie, un spectacle rempli d’humour sur les femmes cinquantenaires, travailleuses, mères et célibataires…

Le théâtre Chez Colette, situé à Touques, organise un événement théâtral à Villerville du 28 au 30 août 2026.

Trois jours, sept rendez-vous et huit artistes pour rire, vibrer, écouter, partager et se laisser surprendre.

Charlotte des Georges et Rachel Arditi nous présentent leur comédie, un spectacle rempli d’humour sur les femmes cinquantenaires, travailleuses, mères et célibataires…

Résumé

Perdues de vue durant 25 ans, Justine et Lûmir se retrouvent en pleine grossesse gériatrique dans la salle d’attente d’un gynécologue. Professionnellement et affectivement déclassées, un bilan s’impose où sont passés leurs rêves de gosses quand elles voyaient grand ?

Ces guerrières contemporaines vont fendre la crise du milieu de vie, main dans la main en évitant le pire faire tapisserie ou foncer dans le mur.

Dans le sketch The last fuckable day de l’actrice, autrice et productrice américaine Amy Sumer, trois comédiennes fêtent le dernier jour de désirabilité de l’une d’entre elles.

Quincaillerie parle de tous ces jours qui succèdent au coup d’arrêt de la désirabilité sexuelle et professionnelle dans la vie d’une femme, qu’il faut se saisir de ce moment charnière pour commencer, enfin, à faire tout ce que l’on n’avait jamais osé faire.

Ce spectacle met à l’honneur les guerrières contemporaines que sont ces femmes Shiva qui sont tout à la fois travailleuses, mères, célibataires, cinquantenaires… Il leur donne une voix, un visage, un corps et leur rend leur dignité et leur visibilité grâce à une arme fatale le rire. Je fais partie des auteurs convaincus que pour qu’un message empreint de gravité passe, le meilleur des vocables est l’humour, le plus universel des langages.

Charlotte des Georges

Actrice et auteure, j’ai commencé ma carrière en troupe dans De surprises en confidences au théâtre puis sur Canal Plus dans Le Château des pulsions libérales. Je me suis ensuite lancée dans le seul en scène Faut qu’ça change, Tout n’est pas rose, Paris j’adoooooore, La reine des abeilles etc. Humoriste sur les antennes de France Inter, Europe 1 et RTL j’ai ensuite créé un programme court pour M6 La boutique de Michelle et Michel. En tant qu’actrice, j’ai joué dans de nombreuses séries et unitaires sur TF1 et France télévisions et au cinéma sous la direction de Jamel Debbouze, Renaud Cohen, Gad Elmaleh, Isabelle Doval etc. Mon premier roman, Chiens de meute, est paru chez Fayard en 2024. Ma première BD adaptée de mon seule en scène La reine des abeilles, paraîtra aux Presses de la Cité en septembre 2026. Quincaillerie est ma première pièce de théâtre.

Rachel Arditi

Rachel Arditi a joué sous la direction de Pauline Bureau (Sirènes, Modèles), Léna Bréban (Les Inséparables, Verte, Comme il vous plaira), Salomé Lelouch (La Dame de chez Maxim, Qu’est-ce qu’on attend ? Ce jour-là, Politiquement Correct), Justine Heynemann (Les petites Reines, Songe à la douceur, Punk.e.s, Olympe(s)), Adrien de Van (Vernissage), Johanna Boyer (Orgueils et préjugés… ou presque !), Julie Brochen (Juste la fin du monde et Derniers remords avant l’oubli), Panchika Velez (Au début), Régis Santon (Love and Fish, Britannicus) … Elle tourne aussi pour le cinéma et la télévision avec Mia Hansen-Love (L’Avenir), Marina de Van (Le Petit poucet), Avril Besson ou Mona Achache (Les Gazelles et Accusé saison 1, L’histoire de Chloé), Thomas Kruithof (Les Braises)… Avec Justine Heynemann, elle adapte Les Petites Reines et Songe à la douceurde Clémentine Beauvais, puis la bande-dessinée Culottées de Pénélope Bagieu, créé en janvier 2024 au Studio de la Comédie Française. Ensemble, elles écrivent Punk.e.s, joué à La Scala-Paris et nommé aux Molières. Leur nouvelle création, Olympe(s), se produira à la Scala Avignon en juillet 26 puis à la Scala Paris à l’automne 26. Son premier roman, J’ai tout dans ma tête, a été édité chez Flammarion en 2025. .

Espace Patrick Grainville 12-14 Rue des Poilus Villerville 14113 Calvados Normandie +33 6 50 44 21 44

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English : Les Théâtrales de Villerville Quincaillerie

Charlotte des Georges and Rachel Arditi present their comedy a show brimming with humour about women in their fifties: working women, mothers and singles…

L’événement Les Théâtrales de Villerville Quincaillerie Villerville a été mis à jour le 2026-07-26 par OT SPL Deauville