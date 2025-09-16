Les Théâtr’ams Auray

Les Théâtr’ams Auray dimanche 10 mai 2026.

Les Théâtr’ams

Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 17:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Théâtre

Dès 12 ans 50 min chaque pièce

Sur les chemins d’Œdipe

Compagnie Les Arts et les Autres

Tout n’a pas déjà été dit ? C’est la question que se posent ces comédiens lorsque le choix est fait de monter la pièce de Sophocle Œdipe à Colone. Autour de la table, la troupe se projette sur les planches à l’ombre des rideaux, construit, déconstruit, idolâtre puis tourne en dérision cette pièce si lointaine, d’un Œdipe banni de tous prenant la route avec sa fille vers la ville de Colone, son ultime destination. À force de lectures, d’éclats de rire et de prises de bec, chacun se dévoile, se raconte au fil du texte de Sophocle… Quelle place donne-t-on à nos anciens ? Qu’est-ce que l’héritage ? Jusqu’où la fidélité à sa famille, à son histoire ? Et surtout pourquoi la comédienne principale n’est toujours pas arrivée ?

Après avoir exploré les mots de Martin Crimp et de Tiago Rodrigues, la compagnie Les Arts et les Autres se lance dans une création d’un nouveau genre l’écriture de plateau. Oscillant entre texte et témoignages de comédiens, la pièce se construit au fur et à mesure d’une répétition, de ses élucubrations, de ses larmes et ses rires.

Pour ma troisième création avec la compagnie, je voulais explorer une frontière du théâtre, comme un numéro d’équilibriste, jouer avec la vérité et la réalité entre la vérité intime et celle du plateau, comme si le théâtre n’était pas le reflet de la réalité mais que celle-ci s’invitait sur les planches. Mickaël Le Bihan

Un couple inquiétant

Une comédie dramatique de Pierre Sauvil

Théâtre de la Lande

Un inconnu arrive pour faire un sondage d’opinion chez un couple dont le comportement se révèle étrange. Le mari est-il fou ? À moins que ce soit sa femme qui n’ait plus toute sa tête ? Mais attention, c’est peut-être l’enquêteur qui leur joue la comédie ?

Impossible de ne pas se demander tout au long de l’intrigue Mais qui est qui ? Et qui veut quoi ?

Une histoire originale, bizarre, passant régulièrement du rire à l’émotion et qui confirme ce que pensent de nombreuses personnes il faut se méfier des sondages d’opinions.

Ce qui m’a interpellé dans cette pièce, c’est le malaise ressenti par le spectateur suivant le personnage auquel il s’identifie. C’est aussi le jeu dans jeu des personnages d’Alice et d’Antoine, et bien sûr, la fin non attendue de la pièce… !

Réservation conseillée

Lieu surprise .

Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Théâtr’ams Auray a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon