Les Toqués du Moulin Moulin de la Veyssière Neuvic
Les Toqués du Moulin Moulin de la Veyssière Neuvic dimanche 28 juin 2026.
Neuvic
Les Toqués du Moulin
Moulin de la Veyssière 819 route de la Veyssière Neuvic Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Première édition des Toqués du Moulin , un concours culinaire de jeunes talents organisé au Moulin de la Veyssière dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins.
Pendant 2h30, des binômes d’écoles françaises et européennes relèveront deux défis gastronomiques autour des produits du Périgord un plat à base de noix, huile de noix et filet mignon de porc, ainsi qu’un dessert street-food autour de la farine de noisette et des fraises du Périgord.
Le public pourra assister aux épreuves et déguster des bouchées préparées par les candidats.
Un jury de professionnels de la gastronomie départagera les équipes.
10h-18h visites du moulin en fonctionnement, dégustations d’huiles, buvette et animations pour les enfants. Entrée gratuite.
12h-14h food truck
14h-18h concours culinaire ouvert au public
Moulin de la Veyssière 05 53 82 03 07 .
Moulin de la Veyssière 819 route de la Veyssière Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 03 07
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English : Les Toqués du Moulin
L’événement Les Toqués du Moulin Neuvic a été mis à jour le 2026-06-05 par Vallée de l’Isle en Périgord
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