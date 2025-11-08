Les tournois de chevalerie Crèvecoeur-en-Auge Mézidon Vallée d’Auge
Crèvecoeur-en-Auge Château de Crèvecœur Mézidon Vallée d'Auge Calvados
Dimanche 2026-08-02 11:00:00
2026-08-03 19:00:00
2026-08-02
Tournois de chevalerie au château de Crèvecœur lors des Médiévales 2026
Tournois de chevalerie au château de Crèvecœur lors des Médiévales 2026 .
Crèvecoeur-en-Auge Château de Crèvecœur Mézidon Vallée d'Auge 14340 Calvados Normandie +33 2 31 63 02 45 info@chateaudecrevecoeur.com
English : Les tournois de chevalerie
Tournaments of chivalry at Crèvec?ur castle during Médiévales 2026
German : Les tournois de chevalerie
Ritterturniere im Schloss von Crèvec?ur während der Mediävalen 2026
Italiano :
Tornei cavallereschi al Castello di Crèvec?ur durante le Médiévales 2026
Espanol :
Torneos de caballería en el castillo de Crèvec?ur durante Médiévales 2026
