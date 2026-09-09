Informations pratiques

Honfleur

Les tout-petits Des animaux au musée

Rue de l’Homme de Bois Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 10:00:00

fin : 2026-10-14 12:00:00

Date(s) :

2026-10-14

Dans le carde de l’exposition célébrant les 70 ans de la SAMEB, les tout-petits sont invités à découvrir des animaux au musée Eugène-Boudin. .

Rue de l’Homme de Bois Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00

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English : Les tout-petits Des animaux au musée

L’événement Les tout-petits Des animaux au musée Honfleur a été mis à jour le 2026-08-24 par Calvados Attractivité