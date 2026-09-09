Les tout-petits Vacances à la mer ! Rue de l’Homme de Bois Honfleur
mercredi 9 décembre 2026 · Rue de l'Homme de Bois · Honfleur
Informations pratiques
Honfleur
Les tout-petits Vacances à la mer !
Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène-Boudin Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 10:00:00
fin : 2026-12-09 12:00:00
Date(s) :
2026-12-09
Dans le carde de l’exposition célébrant les 70 ans de la SAMEB, les tout-petits sont invités à découvrir Vacances à la mer ! au musée Eugène-Boudin .
Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène-Boudin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00
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English : Les tout-petits Vacances à la mer !
L’événement Les tout-petits Vacances à la mer ! Honfleur a été mis à jour le 2026-08-24 par Calvados Attractivité
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