Les tout-petits Vacances à la mer ! Rue de l’Homme de Bois Honfleur

Informations pratiques

Honfleur

Les tout-petits Vacances à la mer !

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène-Boudin Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 10:00:00

fin : 2026-12-09 12:00:00

Date(s) :

2026-12-09

Dans le carde de l’exposition célébrant les 70 ans de la SAMEB, les tout-petits sont invités à découvrir Vacances à la mer ! au musée Eugène-Boudin .

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène-Boudin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00

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English : Les tout-petits Vacances à la mer !

L’événement Les tout-petits Vacances à la mer ! Honfleur a été mis à jour le 2026-08-24 par Calvados Attractivité