Les trails du Pignada 2026 Hall des sports plaine de l’Isle Verte Soustons

Informations pratiques

Soustons

Les trails du Pignada 2026

Hall des sports plaine de l’Isle Verte Avenue de Labouyrie Soustons Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Les trails du Pignada à Soustons t’attendent ! Plonge au cœur des Landes avec des parcours diversifiés pour tous les niveaux.

Plusieurs options de course

Le trail des experts (20 km)

Le trail découverte (10km)

Le mini-trial 4, 2,5 ou 1,5km suivant catégories. Chacun pourra y trouver son compte.

Les trails du Pignada à Soustons t’attendent ! Plonge au cœur des Landes avec des parcours diversifiés pour tous les niveaux.

Plusieurs options de course

Le trail des experts (20 km)

Le trail découverte (10km)

Le mini-trial 4km, 2,5km ou 1,5km suivant catégories. Chacun pourra y trouver son compte, que l’on soit habitué au trail ou que l’on se lance pour une première fois sur ce type de compétition. .

Hall des sports plaine de l’Isle Verte Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine soustons.running@gmail.com

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English : Les trails du Pignada 2026

The Pignada trails in Soustons are waiting for you! Dive into the heart of the Landes region with a variety of trails for all skill levels.

Several race options:

The Expert Trail (20 km)

The Discovery Trail (10 km)

The Mini-Trail: 4, 2.5, or 1.5 km depending on category. There’s something for everyone.

L’événement Les trails du Pignada 2026 Soustons a été mis à jour le 2026-07-11 par OTI LAS