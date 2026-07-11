Les trails du Pignada 2026 Hall des sports plaine de l’Isle Verte Soustons
dimanche 20 septembre 2026 · Hall des sports plaine de l'Isle Verte · Soustons
Informations pratiques
Soustons
Les trails du Pignada 2026
Hall des sports plaine de l’Isle Verte Avenue de Labouyrie Soustons Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Les trails du Pignada à Soustons t’attendent ! Plonge au cœur des Landes avec des parcours diversifiés pour tous les niveaux.
Plusieurs options de course
Le trail des experts (20 km)
Le trail découverte (10km)
Le mini-trial 4, 2,5 ou 1,5km suivant catégories. Chacun pourra y trouver son compte.
Les trails du Pignada à Soustons t’attendent ! Plonge au cœur des Landes avec des parcours diversifiés pour tous les niveaux.
Plusieurs options de course
Le trail des experts (20 km)
Le trail découverte (10km)
Le mini-trial 4km, 2,5km ou 1,5km suivant catégories. Chacun pourra y trouver son compte, que l’on soit habitué au trail ou que l’on se lance pour une première fois sur ce type de compétition. .
Hall des sports plaine de l’Isle Verte Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine soustons.running@gmail.com
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English : Les trails du Pignada 2026
The Pignada trails in Soustons are waiting for you! Dive into the heart of the Landes region with a variety of trails for all skill levels.
Several race options:
The Expert Trail (20 km)
The Discovery Trail (10 km)
The Mini-Trail: 4, 2.5, or 1.5 km depending on category. There’s something for everyone.
L’événement Les trails du Pignada 2026 Soustons a été mis à jour le 2026-07-11 par OTI LAS
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