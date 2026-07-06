Les transats du Tourp Maison de la Hague La Hague

Informations pratiques

La Hague

Les transats du Tourp

Maison de la Hague Le Tourp La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 14:00:00

fin : 2026-08-13 18:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Chaque mercredi du 15 juillet au 19 août, dans la cour décorée aux couleurs de l’été, venez vous poser en famille pour jouer, bricoler, se relaxer et prendre le goûter en profitant de l’ambiance musicale.

Le programme

Chaque mercredi ambiance musicale, transats, chasse au trésor autour du manoir, jeux géants à disposition

15, 22 juillet et 19 août fabrication de toupies en bois personnalisées avec Le Bois des Aubières

29 juillet, 5 et 12 août fabrication de jouets en bois avec des matériaux naturels avec La Carpelouse

22 juillet et 12 août atelier initiation à la radio avec Hag FM

Gratuit de 14h00 à 18h00 Possibilité de prendre le goûter sur place. .

Maison de la Hague Le Tourp La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 85 89

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English : Les transats du Tourp

L’événement Les transats du Tourp La Hague a été mis à jour le 2026-07-06 par Attitude Manche