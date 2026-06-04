Atelier famille vannerie sauvage Maison natale JF Millet La Hague
Atelier famille vannerie sauvage Maison natale JF Millet La Hague mercredi 5 août 2026.
La Hague
Atelier famille vannerie sauvage
Maison natale JF Millet GREVILLE-HAGUE La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:30:00
fin : 2026-08-05 16:30:00
Date(s) :
2026-08-05
A l’aide de tiges de plantes et d’arbres adaptées, réalisez un poisson ou d’autres objets utiles et décoratifs 100% naturels en utilisant les techniques de base de la vannerie .
Maison natale JF Millet GREVILLE-HAGUE La Hague 50440 Manche Normandie
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English : Atelier famille vannerie sauvage
L’événement Atelier famille vannerie sauvage La Hague a été mis à jour le 2026-06-04 par Attitude Manche
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