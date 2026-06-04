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Atelier famille vannerie sauvage Maison natale JF Millet La Hague

Atelier famille vannerie sauvage Maison natale JF Millet La Hague

Atelier famille vannerie sauvage Maison natale JF Millet La Hague mercredi 5 août 2026.

Lieu : Maison natale JF Millet

Adresse : GREVILLE-HAGUE

Ville : 50440 La Hague

Département : Manche

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

La Hague

Atelier famille vannerie sauvage

Maison natale JF Millet GREVILLE-HAGUE La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:30:00
fin : 2026-08-05 16:30:00

Date(s) :
2026-08-05

A l’aide de tiges de plantes et d’arbres adaptées, réalisez un poisson ou d’autres objets utiles et décoratifs 100% naturels en utilisant les techniques de base de la vannerie   .

Maison natale JF Millet GREVILLE-HAGUE La Hague 50440 Manche Normandie  

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English : Atelier famille vannerie sauvage

L’événement Atelier famille vannerie sauvage La Hague a été mis à jour le 2026-06-04 par Attitude Manche

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