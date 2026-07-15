Informations pratiques

Guémené-sur-Scorff

Les tremplins de Guémené

Place du Château Guémené-sur-Scorff Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 21:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Le nouveau comité des fêtes de Guémené-sur-Scorff, en collaboration avec la mairie, propose les tremplins de Guémené, au rempart du château. Ce 6 août, assistez au concert de Métal Attack. Première partie assurée par Turok Eddie. .

Place du Château Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Les tremplins de Guémené Guémené-sur-Scorff a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan