Les tremplins de Guémené Guémené-sur-Scorff
jeudi 6 août 2026 · Guémené-sur-Scorff
Informations pratiques
Guémené-sur-Scorff
Les tremplins de Guémené
Place du Château Guémené-sur-Scorff Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 21:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Le nouveau comité des fêtes de Guémené-sur-Scorff, en collaboration avec la mairie, propose les tremplins de Guémené, au rempart du château. Ce 6 août, assistez au concert de Métal Attack. Première partie assurée par Turok Eddie. .
Place du Château Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Les tremplins de Guémené Guémené-sur-Scorff a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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