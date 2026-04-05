Les trésors cachés de la bibliothèque, LA FLECHE, La Flèche

Informations pratiques

Les trésors cachés de la bibliothèque Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 LA FLECHE Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

8 Rue Fernand Guillot

Poussez les portes de la bibliothèque et venez découvrir des documents d’exception rarement dévoilés au public. Autour du thème « patrimoine en péril », une sélection issue de nos réserves (livres anciens, plaques de verre, cartes, plans et archives) mettra en lumière la fragilité de notre mémoire écrite et visuelle. Un focus tout particulier sera également proposé à travers une sélection d’ouvrages dédiés à la cathédrale Notre-Dame de Paris.

• Quand : Samedi 19 septembre

• ⏰ Horaires : De 10h à 12h et de 14h à 18h (en continu)

• Lieu : Bibliothèque de La Flèche

• ️ Accès libre et gratuit

LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP

8 Rue Fernand Guillot

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