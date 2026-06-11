Les Trésors de Pigelame Sérigné

Sérigné

Les Trésors de Pigelame

Pigelame Sérigné Vendée

Tarif : – – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Cette ferme engagée vous ouvre ses portes pour une immersion authentique au cœur d’un écosystème préservé.

À la découverte des Trésors de Pigelame/ Biodiversitrait, une ferme pas comme les autres…

Bienvenue dans un coin de bocage vendéen où la nature et le bon sens paysan font équipe. Ici, on cultive l’autonomie, la diversité, et surtout, le respect du vivant. Entre chevaux de trait majestueux, volailles en liberté, et bovins, cette ferme engagée vous ouvre ses portes pour une immersion authentique au cœur d’un écosystème préservé. C’est un lieu où le sol est travaillé à l’ancienne, où les animaux pâturent paisiblement, et où chaque geste a du sens.

Baptiste et Marion vous proposeront un moment privilégié avec leurs chevaux, en participant à une séance de brossage, en fin de visite !

Prêts à vivre une rencontre inspirante avec ceux qui œuvrent pour une agriculture durable, enracinée et pleine de cœur ?

Vente de produits fermiers proposée à la fin de la visite (volailles, fruits, légumes, confitures)

LES VENDREDIS 24 & 31 JUILLET ET 07 & 21 AOÛT – 17h30

– Lieu de rendez-vous Pigelame 85200 SÉRIGNÉ

– Durée 1h + Brossage des chevaux 15 minutes

– Tout public

– Places limitées : réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

– Accessible aux personnes à mobilités réduites

CONSIGNES DE VISITE

– Merci de vous présenter sur place avec votre billet 10 minutes avant le début de la visite.

– Prévoir des chaussures et tenue adaptées, visite en extérieur

– Animaux non admis

– Les mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents.

– Arrêt de la billetterie à 16h30 le jour de la visite

– Vente de produits fermiers à la fin de la visite .

Pigelame Sérigné 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 99 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

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English :

This committed farm opens its doors to you for an authentic immersion in the heart of a preserved ecosystem.

L’événement Les Trésors de Pigelame Sérigné a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin