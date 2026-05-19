Les Hogues

Les Tricotines

2 Rue des Écoles Les Hogues Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:00:00

fin : 2026-06-24 18:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Venez tricoter en bonne compagnie

Dans le cadre des activités de l’association HAUGR à la Maison Forestière des Hogues, venez partager vos techniques de tricot ou les améliorer en tricotant avec Nicole et Simone. Elles vous proposeront la réalisation de pulls, petits vêtements, bonnets, écharpes, petits personnages…. pour vous, votre famille, vos amis ou pour donner à des associations.

Tout public sachant manier les aiguilles à tricoter et/ou le crochet

Apportez votre matériel

Renseignements auprès de Corinne 06 14 70 87 62. .

2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 41 31 40 23

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English : Les Tricotines

L’événement Les Tricotines Les Hogues a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Lyons Andelle