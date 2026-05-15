Bédarieux

LES TRINACRIALES CONFÉRENCES

Place de la Vierge Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

samedi 13 juin 2026 salle des mariages de la mairie

16h: conférence Des destins de siciliens par François Lambarda

17h conférence Le couscous dans tous ses états par Jean Aliaga

samedi 13 juin 2026 salle des mariages de la mairie

16h: conférence Des destins de siciliens par François Lambarda

17h conférence Le couscous dans tous ses états par Jean Aliaga .

Place de la Vierge Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 48 27

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English :

saturday june 13, 2026 salle des mariages, town hall

4pm: lecture Des destins de siciliens by François Lambarda

5pm: lecture Couscous in all its forms by Jean Aliaga

L’événement LES TRINACRIALES CONFÉRENCES Bédarieux a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB