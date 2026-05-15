LES TRINACRIALES CONFÉRENCES Bédarieux
LES TRINACRIALES CONFÉRENCES Bédarieux samedi 13 juin 2026.
Bédarieux
LES TRINACRIALES CONFÉRENCES
Place de la Vierge Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
samedi 13 juin 2026 salle des mariages de la mairie
16h: conférence Des destins de siciliens par François Lambarda
17h conférence Le couscous dans tous ses états par Jean Aliaga
samedi 13 juin 2026 salle des mariages de la mairie
16h: conférence Des destins de siciliens par François Lambarda
17h conférence Le couscous dans tous ses états par Jean Aliaga .
Place de la Vierge Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 48 27
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English :
saturday june 13, 2026 salle des mariages, town hall
4pm: lecture Des destins de siciliens by François Lambarda
5pm: lecture Couscous in all its forms by Jean Aliaga
L’événement LES TRINACRIALES CONFÉRENCES Bédarieux a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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