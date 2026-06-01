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VIDE GRENIER ÉTOILE FÉRROVIAIRE DES HAUTS CANTONS Bédarieux

VIDE GRENIER ÉTOILE FÉRROVIAIRE DES HAUTS CANTONS Bédarieux samedi 13 juin 2026.

Adresse : Parking de l'Orb

Ville : 34600 Bédarieux

Département : Hérault

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif :

Bédarieux

VIDE GRENIER ÉTOILE FÉRROVIAIRE DES HAUTS CANTONS

Parking de l’Orb Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

L’Etoile ferroviaire des Hauts Cantons organise un vide-grenier, brocante et braderie sur le Parking de l’Orb.

Restauration sur place.

Renseignements 06 15 75 00 88
L’Etoile ferroviaire des Hauts Cantons organise un vide-grenier, brocante et braderie sur le Parking de l’Orb.

Restauration sur place.

Renseignements 06 15 75 00 88   .

Parking de l’Orb Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 6 15 75 00 88 

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English : VIDE GRENIER ÉTOILE FÉRROVIAIRE DES HAUTS CANTONS

The Etoile ferroviaire des Hauts Cantons organizes a garage sale, flea market and jumble sale on the Parking de l’Orb.
Saturday, March 7th

L’événement VIDE GRENIER ÉTOILE FÉRROVIAIRE DES HAUTS CANTONS Bédarieux a été mis à jour le 2026-05-29 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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