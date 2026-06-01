VIDE GRENIER ÉTOILE FÉRROVIAIRE DES HAUTS CANTONS Bédarieux
VIDE GRENIER ÉTOILE FÉRROVIAIRE DES HAUTS CANTONS Bédarieux samedi 13 juin 2026.
Bédarieux
VIDE GRENIER ÉTOILE FÉRROVIAIRE DES HAUTS CANTONS
Parking de l’Orb Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
L’Etoile ferroviaire des Hauts Cantons organise un vide-grenier, brocante et braderie sur le Parking de l’Orb.
Restauration sur place.
Renseignements 06 15 75 00 88
L’Etoile ferroviaire des Hauts Cantons organise un vide-grenier, brocante et braderie sur le Parking de l’Orb.
Restauration sur place.
Renseignements 06 15 75 00 88 .
Parking de l’Orb Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 6 15 75 00 88
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English : VIDE GRENIER ÉTOILE FÉRROVIAIRE DES HAUTS CANTONS
The Etoile ferroviaire des Hauts Cantons organizes a garage sale, flea market and jumble sale on the Parking de l’Orb.
Saturday, March 7th
L’événement VIDE GRENIER ÉTOILE FÉRROVIAIRE DES HAUTS CANTONS Bédarieux a été mis à jour le 2026-05-29 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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