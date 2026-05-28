Les Trois Jours de Piano de Brignogan Jour 1 Vendredi 7 août Chapelle Pol Plounéour-Brignogan-plages

Plounéour-Brignogan-plages

Les Trois Jours de Piano de Brignogan Jour 1 Vendredi 7 août

Chapelle Pol Brignogan Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

11h30 Concert d’ouverture Les musiques de film pour piano et Présentation Adrian Herpe et Nika Sidor avec des pièces de H. Zimmer, J. Williams, Ph. Glass, A. Desplats, E. Morricone

21h15 Concert Nocturnes

Adrian Herpe et Nika Sidor ont préparé un programme pour nous guide en musique du crépuscule à la magie de la nuit

À la tombée du jour se retrouver autour du piano au son de le soir de R. Schumann, Pour que la nuit soit propice , Clair de lune et Prélude sur la terrasse des audiences au clair de lune de C. Debussy,

Entrer dans l’obscurité avec les Nocturnes de B. Bartok et de F. Chopin,

Et célébrer la nuit avec La nuit sur le Mont Chauve de M. Moussorgski à quatre mains par A. Herpe et N. Sidor.

Réservations festivalchapellepol.com ou 02 29 61 13 60 .

Chapelle Pol Brignogan Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

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English :

L’événement Les Trois Jours de Piano de Brignogan Jour 1 Vendredi 7 août Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-05-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne