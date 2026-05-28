Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les Trois Jours de Piano de Brignogan Jour 1 Vendredi 7 août Chapelle Pol Plounéour-Brignogan-plages

Les Trois Jours de Piano de Brignogan Jour 1 Vendredi 7 août Chapelle Pol Plounéour-Brignogan-plages vendredi 7 août 2026.

Lieu : Chapelle Pol

Adresse : Brignogan

Ville : 29890 Plounéour-Brignogan-plages

Département : Finistère

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Tarif :

Plounéour-Brignogan-plages

Les Trois Jours de Piano de Brignogan Jour 1 Vendredi 7 août

Chapelle Pol Brignogan Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

11h30 Concert d’ouverture  Les musiques de film pour piano et Présentation Adrian Herpe et Nika Sidor avec des pièces de H. Zimmer, J. Williams, Ph. Glass, A. Desplats, E. Morricone

21h15 Concert  Nocturnes 
Adrian Herpe et Nika Sidor ont préparé un programme pour nous guide en musique du crépuscule à la magie de la nuit
À la tombée du jour se retrouver autour du piano au son de  le soir  de R. Schumann,  Pour que la nuit soit propice  ,  Clair de lune  et  Prélude sur la terrasse des audiences au clair de lune  de C. Debussy,
Entrer dans l’obscurité avec les  Nocturnes  de B. Bartok et de F. Chopin,
Et célébrer la nuit avec  La nuit sur le Mont Chauve  de M. Moussorgski à quatre mains par A. Herpe et N. Sidor.
Réservations festivalchapellepol.com ou 02 29 61 13 60   .

Chapelle Pol Brignogan Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Trois Jours de Piano de Brignogan Jour 1 Vendredi 7 août Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-05-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

À voir aussi à Plounéour-Brignogan-plages (Finistère)