LES TROMPE L’ŒIL

2 Place Gabriel Péri Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-04-30 2026-06-30 2026-08-21

Parcourez le centre historique le nez en l’air, à la découverte des grands personnages et des grandes pages historiques, à travers les fresques en trompe-l’œil disséminés dans la ville !

Parcourez le centre historique le nez en l’air, à la découverte des grands personnages et des grandes pages historiques, à travers les fresques en trompe-l’œil disséminés dans la ville !

Réservation obligatoire, pas de de billetterie sur place. Visite en français uniquement.

Cette visite est incluse dans notre offre City Card. Pour en bénéficier, réservez directement auprès de l’accueil, par téléphone ou dans nos Bureaux d’Information Touristique. .

2 Place Gabriel Péri Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Stroll through the historic center with your nose in the air, discovering the great people and the great pages of history, through the trompe-l’oeil frescoes scattered around the city!

L’événement LES TROMPE L’ŒIL Béziers a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34