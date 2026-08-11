Les Universités de la biodiversité sur le thème le paysage, patrimoine culturel et naturel rue Jean Jaurès Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Les Universités de la biodiversité sur le thème le paysage, patrimoine culturel et naturel

rue Jean Jaurès Palais des congrès Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 09:00:00

fin : 2026-09-25 20:00:00

Date(s) :

2026-09-22

3 jours pour explorer, échanger et s’émerveiller

Le paysage nous invite à regarder autrement ce qui nous entoure à lire le territoire comme une histoire vivante, façonnée par la nature et l’homme

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rue Jean Jaurès Palais des congrès Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 01 27 52 contact@les-ub.net

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English : Biodiversity Universities on the theme of ‘Landscape, Cultural and Natural Heritage’

Three days to explore, share ideas and be amazed:

The landscape invites us to look at our surroundings in a different light to interpret the land as a living story, shaped by nature and humankind

L’événement Les Universités de la biodiversité sur le thème le paysage, patrimoine culturel et naturel Rochefort a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Rochefort Océan