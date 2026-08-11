UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rochefort

Les Universités de la biodiversité sur le thème le paysage, patrimoine culturel et naturel rue Jean Jaurès Rochefort

mardi 22 septembre 2026 · rue Jean Jaurès · Rochefort

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
rue Jean Jaurès
Adresse
Palais des congrès
Ville
17300 Rochefort
Département
Charente-Maritime
Tarif

Rochefort

Les Universités de la biodiversité sur le thème le paysage, patrimoine culturel et naturel

rue Jean Jaurès Palais des congrès Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 09:00:00
fin : 2026-09-25 20:00:00

Date(s) :
2026-09-22

3 jours pour explorer, échanger et s’émerveiller
Le paysage nous invite à regarder autrement ce qui nous entoure à lire le territoire comme une histoire vivante, façonnée par la nature et l’homme
  .

rue Jean Jaurès Palais des congrès Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 01 27 52  contact@les-ub.net

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English : Biodiversity Universities on the theme of ‘Landscape, Cultural and Natural Heritage’

Three days to explore, share ideas and be amazed:
The landscape invites us to look at our surroundings in a different light to interpret the land as a living story, shaped by nature and humankind

L’événement Les Universités de la biodiversité sur le thème le paysage, patrimoine culturel et naturel Rochefort a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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