Les Universités de la biodiversité sur le thème le paysage, patrimoine culturel et naturel rue Jean Jaurès Rochefort
mardi 22 septembre 2026 · rue Jean Jaurès · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Les Universités de la biodiversité sur le thème le paysage, patrimoine culturel et naturel
rue Jean Jaurès Palais des congrès Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 09:00:00
fin : 2026-09-25 20:00:00
Date(s) :
2026-09-22
3 jours pour explorer, échanger et s’émerveiller
Le paysage nous invite à regarder autrement ce qui nous entoure à lire le territoire comme une histoire vivante, façonnée par la nature et l’homme
.
rue Jean Jaurès Palais des congrès Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 01 27 52 contact@les-ub.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Biodiversity Universities on the theme of ‘Landscape, Cultural and Natural Heritage’
Three days to explore, share ideas and be amazed:
The landscape invites us to look at our surroundings in a different light to interpret the land as a living story, shaped by nature and humankind
L’événement Les Universités de la biodiversité sur le thème le paysage, patrimoine culturel et naturel Rochefort a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Rochefort Océan
À voir aussi à Rochefort (Charente-Maritime)
- Lundis de l’Arsenal 17 août 2026 place de la Galissonière Rochefort 17 août 2026
- Diner de famille rock chemin de la Vieille Forme Rochefort 19 août 2026
- Festival Roch’Fort En Bulles Palais des Congrès Rochefort 22 août 2026
- Lundis de l’Arsenal 24 août 2026 place de la Galissonière Rochefort 24 août 2026
- New Soul Mates musique soul chemin de la Vieille Forme Rochefort 26 août 2026