Informations pratiques

Périgueux

Les vacances au musée José Muñoz

MAAP 22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 14:00:00

fin : 2026-10-26 16:30:00

Date(s) :

2026-10-22 2026-10-26

Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leurs familles.

Animations autour du dessinateur argentin.

Durée 1h30

payant sur réservation 05 53 06 40 70 .

MAAP 22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70 maap@perigueux.fr

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English : Les vacances au musée José Muñoz

L’événement Les vacances au musée José Muñoz Périgueux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Communal de Périgueux