Informations pratiques

Périgueux

Les vacances au musée Paysage d’automne

MAAP 22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 14:00:00

fin : 2026-10-29 16:30:00

Date(s) :

2026-10-19 2026-10-29

Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leurs familles.

Animation autour des paysages et de la peinture à l’aquarelle

Durée 1h30

payant sur réservation 05 53 06 40 70 .

MAAP 22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70 maap@perigueux.fr

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English : Les vacances au musée Paysage d’automne

L’événement Les vacances au musée Paysage d’automne Périgueux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Communal de Périgueux