Les vacances au musée Paysage d’automne MAAP Périgueux
lundi 19 octobre 2026 · MAAP · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Les vacances au musée Paysage d’automne
MAAP 22 Cours Tourny Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 14:00:00
fin : 2026-10-29 16:30:00
Date(s) :
2026-10-19 2026-10-29
Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leurs familles.
Animation autour des paysages et de la peinture à l’aquarelle
Durée 1h30
payant sur réservation 05 53 06 40 70 .
MAAP 22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70 maap@perigueux.fr
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English : Les vacances au musée Paysage d’automne
L’événement Les vacances au musée Paysage d’automne Périgueux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Communal de Périgueux
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