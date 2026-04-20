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LES VACANCES DE PRINTEMPS À LA LUDO LUDOTHEQUE INTERCOMMUNALE LA RONDE DES JEUX Montréjeau

LES VACANCES DE PRINTEMPS À LA LUDO LUDOTHEQUE INTERCOMMUNALE LA RONDE DES JEUX Montréjeau

LES VACANCES DE PRINTEMPS À LA LUDO LUDOTHEQUE INTERCOMMUNALE LA RONDE DES JEUX Montréjeau lundi 20 avril 2026.

Lieu : LUDOTHEQUE INTERCOMMUNALE LA RONDE DES JEUX

Adresse : 6 Rue du Barry

Ville : 31210 Montréjeau

Département : Haute-Garonne

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Montréjeau

LES VACANCES DE PRINTEMPS À LA LUDO

LUDOTHEQUE INTERCOMMUNALE LA RONDE DES JEUX 6 Rue du Barry Montréjeau Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 13:30:00
fin : 2026-04-24 17:30:00

Date(s) :
2026-04-20

Les jeux de plateau à découvrir à la ludo !
De nombreuses activités pour les enfants pour les vacances de fevrier.   .

LUDOTHEQUE INTERCOMMUNALE LA RONDE DES JEUX 6 Rue du Barry Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 79 60 

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Board games to discover at the ludo!

L’événement LES VACANCES DE PRINTEMPS À LA LUDO Montréjeau a été mis à jour le 2026-04-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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