LES VACANCES DE PRINTEMPS À LA LUDO LUDOTHEQUE INTERCOMMUNALE LA RONDE DES JEUX Montréjeau

Montréjeau

LES VACANCES DE PRINTEMPS À LA LUDO

LUDOTHEQUE INTERCOMMUNALE LA RONDE DES JEUX 6 Rue du Barry Montréjeau Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 13:30:00

fin : 2026-04-24 17:30:00

Date(s) :

2026-04-20

Les jeux de plateau à découvrir à la ludo !

De nombreuses activités pour les enfants pour les vacances de fevrier. .

LUDOTHEQUE INTERCOMMUNALE LA RONDE DES JEUX 6 Rue du Barry Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 79 60

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English :

Board games to discover at the ludo!

L’événement LES VACANCES DE PRINTEMPS À LA LUDO Montréjeau a été mis à jour le 2026-04-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE