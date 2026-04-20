LES VACANCES DE PRINTEMPS À LA LUDO LUDOTHEQUE INTERCOMMUNALE LA RONDE DES JEUX Montréjeau
LES VACANCES DE PRINTEMPS À LA LUDO LUDOTHEQUE INTERCOMMUNALE LA RONDE DES JEUX Montréjeau lundi 20 avril 2026.
Montréjeau
LES VACANCES DE PRINTEMPS À LA LUDO
LUDOTHEQUE INTERCOMMUNALE LA RONDE DES JEUX 6 Rue du Barry Montréjeau Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 13:30:00
fin : 2026-04-24 17:30:00
Date(s) :
2026-04-20
Les jeux de plateau à découvrir à la ludo !
De nombreuses activités pour les enfants pour les vacances de fevrier. .
LUDOTHEQUE INTERCOMMUNALE LA RONDE DES JEUX 6 Rue du Barry Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 79 60
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Board games to discover at the ludo!
L’événement LES VACANCES DE PRINTEMPS À LA LUDO Montréjeau a été mis à jour le 2026-04-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE