65ÈME EDITION FOLKOLOR FESTIVAL MONDIAL DE FOLKLORE

Montréjeau Haute-Garonne

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-17

2026-08-14

Montréjeau, au rythme du folklore du Monde entier!

Des pays du monde entier présentent leur folflore au travers de ce Festival avec plus de 200 artistes 200 artistes venus du monde entier pour faire partager leur amour des arts et des traditions populaires dans un esprit de fraternité. Organisé par l’association Folkolor. Le programme est en cours de programmation .. Soirée payantes à la salle des fêtes et spectacles gratuites lors d’évènements en plein air. .

Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 6 76 58 06 70 contactfestivalmontrejeau@yahoo.fr

English :

Montréjeau, to the rhythm of folklore from around the world!

