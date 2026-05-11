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RENDEZ-VOUS A L’OFFICE DÉCOUVERTE DU METIER DE TISSAGE BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE Montréjeau

RENDEZ-VOUS A L’OFFICE DÉCOUVERTE DU METIER DE TISSAGE BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE Montréjeau

RENDEZ-VOUS A L’OFFICE DÉCOUVERTE DU METIER DE TISSAGE BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE Montréjeau lundi 27 juillet 2026.

Lieu : BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE

Adresse : 6 Rue du Barry

Ville : 31210 Montréjeau

Département : Haute-Garonne

Début : lundi 27 juillet 2026

Fin : lundi 27 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Montréjeau

RENDEZ-VOUS A L’OFFICE DÉCOUVERTE DU METIER DE TISSAGE

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 6 Rue du Barry Montréjeau Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 09:00:00
fin : 2026-08-17 12:00:00

Date(s) :
2026-07-27 2026-08-17

Venez découvrir les techniques du métier a tisser à l’office de tourisme !
L’office du tourisme vous propose de découvrir l’artisanat local avec l’atelier de Sagillia. Laurence Vaissiere va vous faire découvrir au travers d’une démonstration l’art du métier a tisser. Créatrice, elle maîtrise le filage, la teinture végétale, et vous pourrez également découvrir ses réalisations. (bijoux romain, lainage, pelote de laine et accessoires.)   .

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 6 Rue du Barry Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61 

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English :

Come and discover loom techniques at the tourist office!

L’événement RENDEZ-VOUS A L’OFFICE DÉCOUVERTE DU METIER DE TISSAGE Montréjeau a été mis à jour le 2026-06-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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