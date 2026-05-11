66ÈME EDITION FOLKOLOR FESTIVAL MONDIAL DE FOLKLORE Montréjeau
66ÈME EDITION FOLKOLOR FESTIVAL MONDIAL DE FOLKLORE Montréjeau jeudi 13 août 2026.
Montréjeau
66ÈME EDITION FOLKOLOR FESTIVAL MONDIAL DE FOLKLORE
Montréjeau Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13 22:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Montréjeau, au rythme du folklore du Monde entier!
La fête va de nouveau investir Montréjeau durant ce prochain été.
Venez vivre le festival et vibrer au cours de 4 soirées événements à la salle des fêtes de Montréjeau
Retrouvez ci-dessous, les détails de la programmation 2026. .
Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Montréjeau, to the rhythm of folklore from around the world!
L’événement 66ÈME EDITION FOLKOLOR FESTIVAL MONDIAL DE FOLKLORE Montréjeau a été mis à jour le 2026-05-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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