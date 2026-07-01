RENDEZ-VOUS A L’OFFICE ATELIER CYANOTYPE OFFICE DE TOURISME DE MONTRÉJEAU Montréjeau
lundi 13 juillet 2026 · OFFICE DE TOURISME DE MONTRÉJEAU · Montréjeau
Informations pratiques
Montréjeau
RENDEZ-VOUS A L’OFFICE ATELIER CYANOTYPE
OFFICE DE TOURISME DE MONTRÉJEAU 6 Rue du Barry Montréjeau Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 13:30:00
fin : 2026-07-13 15:30:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-08-10
Carine Rosello, artiste spécialiste du cyanotype, vous propose de découvrir ce procédé photographique au travers d’un atelier au sein de l’Office de tourisme de Montréjeau ! Venez nombreux !
Venez retrouver Carine Rosello pour 2h d’atelier cyanotype.
Le cyanotype est un ancien procédé photographique qui permet de créer des images d’un bleu profond. Grâce à une réaction entre la lumière du soleil et une solution photosensible appliquée sur le papier, les formes se révèlent comme par magie.
Atelier tout public à partir de 6 ans, les enfants doivent être accompagnés de parents. .
OFFICE DE TOURISME DE MONTRÉJEAU 6 Rue du Barry Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie info@destination-commingespyrenees.com
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English :
Carine Rosello, an artist specializing in cyanotype, invites you to discover this photographic process through a workshop at the Montréjeau Tourist Office! We hope to see many of you there!
L’événement RENDEZ-VOUS A L’OFFICE ATELIER CYANOTYPE Montréjeau a été mis à jour le 2026-06-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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