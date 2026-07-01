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RENDEZ-VOUS A L’OFFICE ATELIER CYANOTYPE OFFICE DE TOURISME DE MONTRÉJEAU Montréjeau

lundi 13 juillet 2026 · OFFICE DE TOURISME DE MONTRÉJEAU · Montréjeau

RENDEZ-VOUS A L’OFFICE ATELIER CYANOTYPE OFFICE DE TOURISME DE MONTRÉJEAU Montréjeau

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
OFFICE DE TOURISME DE MONTRÉJEAU
Adresse
6 Rue du Barry
Ville
31210 Montréjeau
Département
Haute-Garonne
Tarif

Montréjeau

RENDEZ-VOUS A L’OFFICE ATELIER CYANOTYPE

OFFICE DE TOURISME DE MONTRÉJEAU 6 Rue du Barry Montréjeau Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 13:30:00
fin : 2026-07-13 15:30:00

Date(s) :
2026-07-13 2026-08-10

Carine Rosello, artiste spécialiste du cyanotype, vous propose de découvrir ce procédé photographique au travers d’un atelier au sein de l’Office de tourisme de Montréjeau ! Venez nombreux !
Venez retrouver Carine Rosello pour 2h d’atelier cyanotype.
Le cyanotype est un ancien procédé photographique qui permet de créer des images d’un bleu profond. Grâce à une réaction entre la lumière du soleil et une solution photosensible appliquée sur le papier, les formes se révèlent comme par magie.

Atelier tout public à partir de 6 ans, les enfants doivent être accompagnés de parents.   .

OFFICE DE TOURISME DE MONTRÉJEAU 6 Rue du Barry Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie   info@destination-commingespyrenees.com

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English :

Carine Rosello, an artist specializing in cyanotype, invites you to discover this photographic process through a workshop at the Montréjeau Tourist Office! We hope to see many of you there!

L’événement RENDEZ-VOUS A L’OFFICE ATELIER CYANOTYPE Montréjeau a été mis à jour le 2026-06-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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