JEUX BOIS A L’EXTERIEUR LAC Montréjeau

Montréjeau

JEUX BOIS A L’EXTERIEUR

LAC Avenue Salvador Allende Montréjeau Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-07-23 17:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Découvrir les jeux en bois !

La ludotheque la ronde des jeux propose des activités pour les enfants pour les vacances d’été au lac de Montrejeau et initie jeux en bois. .

LAC Avenue Salvador Allende Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 79 60

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English :

Discover wooden games!

L’événement JEUX BOIS A L’EXTERIEUR Montréjeau a été mis à jour le 2026-06-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE