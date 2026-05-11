RENDEZ VOUS A L’OFFICE: JEUX BOIS GEANTS BUREAU INFORMATION TOURISTIQUE Montréjeau
RENDEZ VOUS A L’OFFICE: JEUX BOIS GEANTS BUREAU INFORMATION TOURISTIQUE Montréjeau vendredi 10 juillet 2026.
Montréjeau
RENDEZ VOUS A L’OFFICE: JEUX BOIS GEANTS
BUREAU INFORMATION TOURISTIQUE 6 rue du barry Montréjeau Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 09:30:00
fin : 2026-07-31 12:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07
Viens t ‘amuser et découvrir les jeux en bois !
La Ludothèque nous propose de découvrir des jeux géants en bois , activité ludique qui se déroulera devant l’office de tourisme à l’abri sous le préau. .
BUREAU INFORMATION TOURISTIQUE 6 rue du barry Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61
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English :
Come and have fun discovering wooden games!
L’événement RENDEZ VOUS A L’OFFICE: JEUX BOIS GEANTS Montréjeau a été mis à jour le 2026-06-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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