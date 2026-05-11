ATELIER PELOTE ET PAPOTE OFFICE DE TOURISME Montréjeau
ATELIER PELOTE ET PAPOTE OFFICE DE TOURISME Montréjeau mercredi 1 juillet 2026.
Montréjeau
ATELIER PELOTE ET PAPOTE
OFFICE DE TOURISME 6 Rue du Barry Montréjeau Haute-Garonne
Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-07-01 12:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Un moment d’échange autour du tricot!
Venez partager un moment convivial autour du fil , de la laine, de la maille.. Ambiance décontractée autour de l’échange, du partage , du conseil pour des moments doux entre les générations qui veulent débuter le tricot ou le crochet et ceux qui veulent partager leur savoir faire. Les messieurs sont les bienvenus!
Nous vous attendons avec votre projet et votre matériel lors des mercredis matin de 10h00 à 12h00.
Atelier animé par Laurence Vaissière , l’atelier de Sagilia de Montréjeau. 4 .
OFFICE DE TOURISME 6 Rue du Barry Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61
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English :
A moment of exchange around knitting!
L’événement ATELIER PELOTE ET PAPOTE Montréjeau a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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