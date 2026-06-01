CONFERERENCE AUDITORIUM EN TERRE DE CONVENES AUDITORIUM HOTEL DE LASSUS Montréjeau
CONFERERENCE AUDITORIUM EN TERRE DE CONVENES AUDITORIUM HOTEL DE LASSUS Montréjeau jeudi 25 juin 2026.
Montréjeau
CONFERERENCE AUDITORIUM EN TERRE DE CONVENES
AUDITORIUM HOTEL DE LASSUS 6 Rue du Barry Montréjeau Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:00:00
fin : 2026-06-25 19:30:00
Date(s) :
2026-06-25
Conférence sur l’époque gallo romaine!
Grégory Chanfreau vous propose une conférence en terre de convènes’ à l’occasion de la parution de son livre Terrae Convenarum guide gaulois du Comminges er sa couronne. .
AUDITORIUM HOTEL DE LASSUS 6 Rue du Barry Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 16 15
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English :
Conference on the Gallo-Roman era!
L’événement CONFERERENCE AUDITORIUM EN TERRE DE CONVENES Montréjeau a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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