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JEUX BOIS A L’EXTERIEUR LAC Montréjeau

JEUX BOIS A L’EXTERIEUR LAC Montréjeau

JEUX BOIS A L’EXTERIEUR LAC Montréjeau jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : LAC

Adresse : Avenue Salvador Allende

Ville : 31210 Montréjeau

Département : Haute-Garonne

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Montréjeau

JEUX BOIS A L’EXTERIEUR

LAC Avenue Salvador Allende Montréjeau Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Découvrir les jeux en bois !
La ludotheque la ronde des jeux propose des activités pour les enfants pour les vacances d’été au lac de Montrejeau et initie jeux en bois.   .

LAC Avenue Salvador Allende Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 79 60 

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L’événement JEUX BOIS A L’EXTERIEUR Montréjeau a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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