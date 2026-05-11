JEUX BOIS A L’EXTERIEUR LAC Montréjeau
JEUX BOIS A L’EXTERIEUR LAC Montréjeau jeudi 9 juillet 2026.
Montréjeau
JEUX BOIS A L’EXTERIEUR
LAC Avenue Salvador Allende Montréjeau Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 17:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Découvrir les jeux en bois !
La ludotheque la ronde des jeux propose des activités pour les enfants pour les vacances d’été au lac de Montrejeau et initie jeux en bois. .
LAC Avenue Salvador Allende Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 79 60
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Discover wooden games!
L’événement JEUX BOIS A L’EXTERIEUR Montréjeau a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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