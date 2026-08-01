Informations pratiques

Mary

Les Vachettes de Mary

Lieu-dit le Monceau Mary Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 15:00:00

fin : 2026-08-09 22:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Les Vachettes de Mary reviennent comme dans les années 80. 6 équipes en intervillage s’affronteront tour à tour dans l’arène avec une seule vachette à la fois pendant que les autres se reposeront. Toutes les mesures nécessaires et tous les contrôles sanitaires seront faits.

Taureau machine pour petits et grands, découpages et coloriages.

Buvette, sandwiches toute la journée.

Entrée 8,00 €, gratuit jusqu’à 10 ans.

Repas 15,00 € à partir de 19h sur réservation via Helloasso ou par téléphone. .

Lieu-dit le Monceau Mary 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 63 90 99 comite.m.msv@gmail.com

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English : Les Vachettes de Mary

L’événement Les Vachettes de Mary Mary a été mis à jour le 2026-07-27 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)