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Les Vachettes de Mary Mary

dimanche 9 août 2026 · Mary

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Lieu-dit le Monceau
Ville
71300 Mary
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Mary

Les Vachettes de Mary

Lieu-dit le Monceau Mary Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 15:00:00
fin : 2026-08-09 22:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Les Vachettes de Mary reviennent comme dans les années 80. 6 équipes en intervillage s’affronteront tour à tour dans l’arène avec une seule vachette à la fois pendant que les autres se reposeront. Toutes les mesures nécessaires et tous les contrôles sanitaires seront faits.

Taureau machine pour petits et grands, découpages et coloriages.
Buvette, sandwiches toute la journée.
Entrée 8,00 €, gratuit jusqu’à 10 ans.
Repas 15,00 € à partir de 19h sur réservation via Helloasso ou par téléphone.   .

Lieu-dit le Monceau Mary 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 63 90 99  comite.m.msv@gmail.com

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English : Les Vachettes de Mary

L’événement Les Vachettes de Mary Mary a été mis à jour le 2026-07-27 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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