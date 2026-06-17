Errevet

LES VACHETTES EN FOLIE ERREVET

Errevet Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 10:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30

Le Comité des Fêtes d’Errevet organise des jeux intervillages Les vachettes en folie .

La manifestation se déroulera sur deux jours le samedi 30 et dimanche 31 août 2025.

Elle sera en partie animée par deux spectacles de la ganaderia AVENTURA qui sont spécialisés dans la course landaise avec le montage d’une arène, de gradins et la présence de vachettes.

Spectacle, concert, repas dansant, marché des artisans, buvette et restauration.

Réservation repas au 06 33 92 51 48 .

Errevet 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 92 51 48

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English : LES VACHETTES EN FOLIE ERREVET

L’événement LES VACHETTES EN FOLIE ERREVET Errevet a été mis à jour le 2026-06-17 par RONCHAMP TOURISME