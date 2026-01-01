Les véhicules anciens jouent les stars lors de la 26e Traversée de Paris hivernale

Véritable musée vivant ambulant, la Traversée de Paris accueille des marques disparues (Amilcar, Simca, Talbot, Panhard, Delage, Delahaye, Trabant; Moonet-Goyon, Zündapp…), met à l’honneur des voitures populaires (2 CV, Traction, Ami 6..). Les Rolls Rooycen Facel Vega, Bugatti rutilent. Les mootos et motocyclettes roulent de concert tout comme les tracteurs et les vélos. Les bus à plateforme des années 30 embarquent le public inscrit (nombre de place limité).

La Traversée offre un panorama des marques à travers le monde : françaises, allemandes, anglaises, italiennes, suédoises, américaines, japoonaises.

Le parcours passera par des lieux emblématiques de la capitale : République, Place de l’Étoile, Porte Dorée, Tour Eiffel…

La Traversée de Paris, organisée par Vincennes en Anciennes, sera l’introduction à la grande fête des véhicules anciens que représente le salon Rétromobile (28 au 1er février).

Il s’agit du plus grand rassemblement de véhicules anciens dans la capitale : automobiles, motos, vélos, bus, utilitaires légers, tracteurs. Ils ne seront pas moins de 800 à effectuer un périple qui s’élancera de l’esplanade du château de Vincennes pour une boucle de 37 km. Pour ceux qui le souhaitent le déjeuner s’effectuera sur la Seine, les véhicules parcourront alors 23 km.

Le dimanche 25 janvier 2026

de 07h15 à 13h00

gratuit

Pas de réservation pour les spectateurs mais réservation obligatoire pour les participants

Tout public.

https://www.vincennesenanciennes.com



