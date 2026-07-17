Les Vendanges du Rire 5e édition Rue du 19 Mars 1962 Léognan
samedi 7 novembre 2026 · Rue du 19 Mars 1962 · Léognan
Informations pratiques
Léognan
Les Vendanges du Rire 5e édition
Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:30:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07 2026-11-13
Avant de découvrir la prochaine saison, sachez que la billetterie de la cinquième édition des VENDANGES DU RIRE est déjà dispo.
Nous aurons le plaisir d’accueillir Philippine Delaire, avec son énergie folle et communicative, pour son spectacle FIFILLE à PAPA , mais aussi Karine Dubernet, connue pour son humour incisif et audacieux, avec PERLIMPINPIN !
Deux belles soirées de rire à réserver dès maintenant !
Et de nouveaux un tarif spécial pour les deux spectacles. .
Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30
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English : Les Vendanges du Rire 5e édition
L’événement Les Vendanges du Rire 5e édition Léognan a été mis à jour le 2026-07-17 par Sud Bordeaux Tourisme
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