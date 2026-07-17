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Les Vendanges du Rire 5e édition Rue du 19 Mars 1962 Léognan

samedi 7 novembre 2026 · Rue du 19 Mars 1962 · Léognan

Les Vendanges du Rire 5e édition Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Rue du 19 Mars 1962
Adresse
Espace Culturel Georges Brassens
Ville
33850 Léognan
Département
Gironde
Tarif

Léognan

Les Vendanges du Rire 5e édition

Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:30:00
fin : 2026-11-07

Date(s) :
2026-11-07 2026-11-13

Avant de découvrir la prochaine saison, sachez que la billetterie de la cinquième édition des VENDANGES DU RIRE est déjà dispo.

Nous aurons le plaisir d’accueillir Philippine Delaire, avec son énergie folle et communicative, pour son spectacle FIFILLE à PAPA , mais aussi Karine Dubernet, connue pour son humour incisif et audacieux, avec PERLIMPINPIN !

Deux belles soirées de rire à réserver dès maintenant !
Et de nouveaux un tarif spécial pour les deux spectacles.   .

Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 

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English : Les Vendanges du Rire 5e édition

L’événement Les Vendanges du Rire 5e édition Léognan a été mis à jour le 2026-07-17 par Sud Bordeaux Tourisme

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