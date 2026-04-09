Les Vendredis Branchés Saint-Renan
Les Vendredis Branchés Saint-Renan vendredi 24 juillet 2026.
Saint-Renan
Les Vendredis Branchés
Place du Vieux Marché Saint-Renan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 00:00:00
fin : 2026-07-24 00:00:00
Date(s) :
2026-07-24
L’association Les Vendredis Branchés vous propose un concert du groupe Manos Bigoud à 21 h.
Venez vibrer au rythme de la musique et profitez des terrasses ouvertes !
Buvette sur place. .
Place du Vieux Marché Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 84 20 08
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English : Les Vendredis Branchés
L’événement Les Vendredis Branchés Saint-Renan a été mis à jour le 2026-04-09 par OT IROISE BRETAGNE
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