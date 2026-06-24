Les Vendredis de Cap 33 Canoë randonnée Pujols-sur-Ciron
Les Vendredis de Cap 33 Canoë randonnée Pujols-sur-Ciron vendredi 17 juillet 2026.
Pujols-sur-Ciron
Les Vendredis de Cap 33 Canoë randonnée
Espace Pierre Coillot Pujols-sur-Ciron Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 13:00:00
fin : 2026-07-31 15:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21
Réservation obligatoire, places limitées.
Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball .
Espace Pierre Coillot Pujols-sur-Ciron 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 55 18 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Vendredis de Cap 33 Canoë randonnée
L’événement Les Vendredis de Cap 33 Canoë randonnée Pujols-sur-Ciron a été mis à jour le 2026-06-24 par La Gironde du Sud