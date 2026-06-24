Pujols-sur-Ciron

Les Vendredis de Cap 33 Canoë randonnée

Espace Pierre Coillot Pujols-sur-Ciron Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 13:00:00

fin : 2026-07-31 15:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Réservation obligatoire, places limitées.

Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball .

Espace Pierre Coillot Pujols-sur-Ciron 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 55 18 12

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English : Les Vendredis de Cap 33 Canoë randonnée

L’événement Les Vendredis de Cap 33 Canoë randonnée Pujols-sur-Ciron a été mis à jour le 2026-06-24 par La Gironde du Sud