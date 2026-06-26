Les vendredis de l’Arbéroue parties de pelote Ayherre vendredi 24 juillet 2026.

Ayherre

Les vendredis de l’Arbéroue parties de pelote

Fronton Ayherre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

18h: le marché d’Itsturitz se délocalisera dans le village.

20h début des parties.

Buvette sur place .

Fronton Ayherre 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Les vendredis de l’Arbéroue parties de pelote

L’événement Les vendredis de l’Arbéroue parties de pelote Ayherre a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque