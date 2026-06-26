Les vendredis de l’Arbéroue parties de pelote Ayherre
Les vendredis de l’Arbéroue parties de pelote Ayherre vendredi 24 juillet 2026.
Ayherre
Les vendredis de l’Arbéroue parties de pelote
Fronton Ayherre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
18h: le marché d’Itsturitz se délocalisera dans le village.
20h début des parties.
Buvette sur place .
Fronton Ayherre 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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L’événement Les vendredis de l’Arbéroue parties de pelote Ayherre a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque