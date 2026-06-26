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Les vendredis de l’Arbéroue parties de pelote Ayherre

Les vendredis de l’Arbéroue parties de pelote Ayherre

Les vendredis de l’Arbéroue parties de pelote Ayherre vendredi 24 juillet 2026.

Adresse
Fronton
Ville
64240 Ayherre
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Tarif

Ayherre

Les vendredis de l’Arbéroue parties de pelote

Fronton Ayherre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

18h: le marché d’Itsturitz se délocalisera dans le village.
20h début des parties.
Buvette sur place   .

Fronton Ayherre 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 

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English : Les vendredis de l’Arbéroue parties de pelote

L’événement Les vendredis de l’Arbéroue parties de pelote Ayherre a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque