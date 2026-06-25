Les vendredis de l’Arbéroue randonnée et chants Ayherre vendredi 21 août 2026.

Ayherre

Les vendredis de l’Arbéroue randonnée et chants

Fronton Ayherre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Cette petite colline située au nord du Garalda est partagée par les communes d’Ayherre et d’Isturits.

Elle est connue pour être un site protohistorique, et est déclarée en tant que tel aux monuments historique. On peut notamment y voir des fortifications protohistoriques présentant trois enceintes.

La soirée sera accompagnée de vos voix.

Buvette et petite restauration sur place. .

Fronton Ayherre 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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L’événement Les vendredis de l’Arbéroue randonnée et chants Ayherre a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque