Informations pratiques

Camors

Les vendredis de l’inventaire découverte du patrimoine de Camors

Rue du Vieux Presbytère Camors Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:00:00

fin : 2026-09-25 20:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Au cours d’une balade, le Pays d’art et d’histoire d’Auray Quiberon Terre Atlantique vous propose de découvrir l’architecture du bourg de Camors. Guidés par notre chargée de mission Inventaire du patrimoine, laissez-vous surprendre par un patrimoine parfois discret et portez un regard nouveau sur ce qui vous entoure.

Cette animation s’inscrit dans le cadre de l’Inventaire participatif du patrimoine culturel bâti d’Auray Quiberon Terre Atlantique, mené en partenariat avec la Région Bretagne.

Rendez-vous sur la place de l’église à Camors.

Prévoir un équipement adapté à la météo (vêtements de pluie ou casquette, gourde d’eau etc.).

Sur réservation. .

Rue du Vieux Presbytère Camors 56330 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

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English :

L’événement Les vendredis de l’inventaire découverte du patrimoine de Camors Camors a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon