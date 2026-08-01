Les Vendredis du Camfrout Rue de la Mairie Hôpital-Camfrout

Informations pratiques

Hôpital-Camfrout

Les Vendredis du Camfrout

Rue de la Mairie Place de la Mairie Hôpital-Camfrout Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28 00:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Les Vendredis du Camfrout font leur grand retour !

Après quelques années d’absence, les Vendredis du Camfrout reviennent animer le cœur de L’Hôpital-Camfrout. Organisée par la municipalité, cette nouvelle édition a été imaginée avec une envie simple redonner vie aux soirées d’été, faire vibrer la place de la mairie et offrir aux habitants comme aux visiteurs un moment de partage, de musique et de convivialité.

Chaque soirée aura sa propre ambiance

14 août DJ Glaouch et ses marionnettes ouvriront les festivités dans une ambiance festive et familiale.

21 août place à la Bretagne avec Skipailh et Forzh Penaos, pour une soirée placée sous le signe de la musique bretonne et de la danse.

28 août The PhoenyX Land et Broken Hourglass clôtureront cette édition avec une soirée rock pleine d’énergie.

Sur place, chacun pourra profiter d’une buvette, de la friterie belge SERKEN, et de crêpes bien sûr, dans une ambiance chaleureuse et intergénérationnelle.

À travers cette manifestation, la commune souhaite faire des Vendredis du Camfrout un rendez-vous incontournable de l’été, où habitants, vacanciers, familles et amis se retrouvent pour partager un chouette moment, simple et festif.

Repli à la salle Steredenn en cas de pluie.

L’entrée est gratuite. Il ne manque plus que vous ! .

Rue de la Mairie Place de la Mairie Hôpital-Camfrout 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 20 01 43

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English :

L’événement Les Vendredis du Camfrout Hôpital-Camfrout a été mis à jour le 2026-08-22 par OT LANDERNEAU DAOULAS